Alexander McQueen fue un blanco perfecto para las críticas infundadas, siempre creó las prendas más bizarras, pero lo digo, no como el calco pudoroso que le dieron los ingleses y franceses al adjetivo, sino en el sentido hispánico de la palabra: valiente.

“No quiero que las mujeres se vean inocentes e ingenuas, quiero que las mujeres se vean más fuertes. No me gusta que se aprovechen de las mujeres. No me gustan los hombres que silban a las mujeres en la calle. Creo que merecen más respeto. Me gusta que los hombres se mantengan alejados de las mujeres, me gusta que los hombres se sorprendan con una entrada. He visto a una mujer casi golpeada hasta la muerte por su esposo. Sé lo que es la misoginia. Quiero que la gente tenga miedo de las mujeres que visto”, declaró en una entrevista y lo mantuvo desde su primera colección, Jack the Ripper Stalks his Victims (1992), hasta la última, Atlantis (2010). Siempre le dio a las mujeres la coraza que les negó la naturaleza.