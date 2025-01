Montserrat Oliver rompe el silencio sobre la salud de Yolanda Andrade: “Me duele verla así”

A pesar del desafiante panorama, Montserrat encontró un rayo de esperanza en la reciente mejoría de Yolanda, especialmente en su alimentación. La conductora de 58 años mencionó que una de sus mayores preocupaciones era la drástica pérdida de peso de Andrade, pero recién ha comenzado a comer mejor y a recuperar energía.

”Es una enfermedad muy extraña que todavía no sabemos bien qué es. Ya tiene un poquito más de ánimos, está comiendo más porque de repente ya no comía mucho y estaba muy flaquita. Yo la verdad sí sufro, me duele verla así”, compartió Montserrat con notable emoción.

Uno de los síntomas que más preocupa a Oliver es la dificultad que Yolanda enfrenta para hablar. La conductora explicó que hay días en los que Andrade puede expresarse con mayor fluidez, pero en otros momentos su capacidad de habla se ve notablemente reducida.

”Está batallando un poco con el habla, a veces puede hablar mejor y a veces es mucho más lenta. ¡La extraño horrible en el programa!”, reveló Montserrat en entrevista con el matutino “Hoy”.

Aunque su salud sigue siendo incierta, Yolanda Andrade podría regresar a “Montse & Joe”. Su ausencia ha sido notoria en el programa y sus seguidores esperan con ansias verla de vuelta en pantalla. Mientras tanto, Montserrat Oliver sigue al pendiente de su amiga y espera que la recuperación continúe avanzando.

Este caso ha conmovido al público, generando mensajes de apoyo para Yolanda Andrade en redes sociales. Sin duda, su lucha por la salud sigue siendo una inspiración para muchos.