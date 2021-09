$!Muere actor Willie Garson, quien fuera Stanford en “Sex and the City”, a los 57 años

La estrella de ‘Sexo en la Ciudad’, Willie Garson, murió el día martes a la edad de 57 años de edad, esto confirmado por su hijo en una publicación de Instagram, después de una corta batalla contra cáncer. Su hijo, Nathen Garson, publicó una serie de fotografías recientes del actor acompañado del texto “Te amo tanto papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto”. El jóven terminó con “Siempre estarás conmigo. Te amaré más de lo que jamás sabrás y me alegra que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que hayas compartido ese amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”

Entre las estrellas que se han pronunciado sobre el hecho, destaca Mario Cantone -quien interpretó a Anthony Marentino, esposo de Stanford- “No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza... Eras un regalo de los dioses, dulce Willie. Descansa ... te amo”. Mientras que Cynthia Nixon recordó a Willie como “una fuente de luz, amistad y tradición del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado”; e igual forma se dirigió a Nathen agregando “espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu padre”.

Willie Garson dió vida a Stanford Blatch, mejor amigo de Carrie Bradshaw -Sarah Jessica Parker- en la serie de HBO “Sex and the City” estrenada en 1998. Stanny, como era conocido por Bradshaw, participó en 27 episodios a lo largo de 6 años de duración del programa de televisión. Al igual que las dos películas secuelas: Sex and the City La película y Sex and the City 2. Al igual que se sabe que rodó algunos capítulos para la secuela “And Just Like That...” cuando se filtraron imágenes del set en Nueva York, acompañado de Sarah Jessica Parker, al igual que sus otros compañeros de producción.