Muere baleado Takeoff, miembro grupo Migos, en Houston

Takeoff, cuyo nombre real era Kirsnick Khari Ball, era parte de Migos junto con Quavo y Offset. Un representante del grupo que no tenía autorizado a hablar públicamente confirmó la muerte del rapero a The Associated Press.

Poco después de las 2:30 a.m. la policía respondió a los reportes de un tiroteo en el 810 Billiards & Bowling, en donde decenas de personas se habían congregado en un balcón afuera del boliche, comentaron las autoridades. Los agentes encontraron a un hombre que ya había fallecido cuando llegaron a la escena.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Natalia Lafourcade emociona y pone de pie al Carnegie Hall

Si bien, el personal de seguridad en el área escuchó los disparos, no pudieron ver quién los hizo, aseguró un portavoz policial. En este incidente también otras dos personas resultaron heridas por lo que se encuentran hospitalizadas.

No se informó sobre arrestos.

Publicidad

Por otra parte, el trío de rap que fue nominado al Grammy tuvo cuatro canciones entre las 10 primeras en la lista de Billboard, entre ellas “Bad and Boujee”, que fue número 1 por varias semanas. El grupo lanzó tres discos: “Culture”, “Culture II” y “Culture III”, siendo con los dos primeros que alcanzó el número 1 en la lista de 200 de Billboard.