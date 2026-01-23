Muere Francis Buchholz, bajista de la legendaria banda Scorpions

El arranque del 2026 se lleva a una figura más del mundo del rock. Francis Buchholz, exbajista de la legendaria banda alemana Scorpions falleció a los 71 años luego de una dura batalla contra el cáncer, confirmaron familiares del músico a través de las redes sociales.

“Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor”, mencionan en una publicación en la que fanáticos y cercanos lamentaron su partida.

“Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia - exactamente de la manera que él nos enseñó.A sus fans alrededor del mundo - queremos dar las gracias por vuestra inquebrantable lealtad, amor y la creencia que pusieron en él a lo largo de su increíble viaje. Tú le diste el mundo, y él te dio su música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud”, señala el mensaje firmado por sus familiares Hella, Sebastián, Louisa y Marietta.