Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad

El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás. “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, dijo en un comunicado emitido por la familia a medios de Estados Unidos.

"Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre", continúa la información. HOSPITALIZACIÓN TRAS ACCIDENTE Antes del comunicado, fuentes cercanas revelaron a TMZ que el guitarrista se encontraba en un hospital tras haber sufrido un derrame cerebral luego de caerse en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual llevó a cancelar sus actuaciones en vivo.

El legendario músico fue conectado a un soporte vital y de acuerdo con el medio de comunicación dedicado a las celebridades, la familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador. Después de sufrir la caída, una publicación en su Instagram anunció que el músico se "encontraba bien", pero que "en contra de su voluntad", dejaría de viajar por recomendación de su médico. Poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto del 2025.

¿QUIÉN FUE ACE FREHLEY? Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda KISS, famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock. La banda se formó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de 'The Demon'; Stanley en el de 'The Starchild'; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.