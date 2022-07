Muere James Caan, el gran Sony Corleone de ‘El padrino’

James Caan , famoso por su interpretación del exaltado Sonny Corleone de la película “ The Godfather ” (“El padrino”), así como del escritor Paul Sheldon en “ Misery ” (“Miseria”), murió el miércoles a los 82 años. La información fue difundida por su mánager, Matt DelPiano, quien no señaló las causas del deceso.

Después de “ Brian’s Song ” y “T he Godfather ”, fue uno de los actores más ocupados de Hollywood, apareciendo en “ Hide in Plain Sight ” (“Por justicia propia”), que también dirigió; “Funny Lady”, junto a Barbra Streisand; “The Killer Elite” (“Aristócratas del crimen”) y “Chapter Two” (“Capítulo dos”) de Neil Simon, entre otras. También tuvo una breve aparición en “T he Godfather: Part II ” (“El padrino II”), en una escena de flashback.

“Ya no me resultaba divertido”, dijo Caan a un entrevistador en 1981. “He hecho películas que hubiera preferido cumplir condena. Acabo de retirarme de una película de Paramount. Dije que no hay dinero suficiente para hacerme ir a trabajar todos los días con un director que no me gusta”.