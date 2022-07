Dakota Johnson se aleja del estereotipo erótico y apuesta por el cine independiente

“Ahí fue que me contaron la idea de ‘ Cha Cha Real Smooth ’. Y en ese entonces solo era una semilla, ni siquiera una idea. Y dije que me encantaría producirla para llevar la idea al cine”.

“Sí. En realidad tengo otra socia productora que había conocido al director, Cooper Raiff, y me insistió que lo viera a él en ‘Shithouse’. Era la época en que yo todavía estaba filmando con Maggie Gyllenhaal ‘The Last Daughter’, en Grecia . Y después de verlo pedí una reunión al día siguiente.

“Fue una idea de Cooper aunque él no siquiera es judío, pero contó que en la escuela solía ir todos los fin de semanas a uno diferente. Y nos pareció muy divertido la idea de un joven de 22 años que ayuda a ser adultos a los adolescentes de 13 años. Y aunque no sea judío, sabe todo el trabajo que hay detrás y él dice que ahí también tuvo su primer beso. Por eso es que la idea resulta tan dulce como romántica”.

-¿No tuvieron problemas durante el rodaje de la fiesta en medio de las restricciones de las Pandemia del covid?-

“Y... hubo barreras, seguro. No pudimos contratar la cantidad de extras que queríamos, pero fue igual me divertí mucho con esas escenas. Durante el covid tuvimos que reimaginar todo, como conseguir un shopping abandonado en Pittsburgh para poder usar diferentes áreas donde podíamos convertirlo en otras fiestas de Bar Mitzvah. También filmamos en áreas pequeñas con mucha gente, para ir a otra área donde usábamos el rostro de gente que habíamos filmado, pero volteados al otro lado. No los veías. Fue como jugar al Tetris con los actores que había detrás de escena. Y por suerte no tuvimos que cerrar la producción en medio de la pandemia. Eso fue maravilloso”.

-¿El director, actor y guionista Cooper Raiff te conquistó desde el primer momento, tal cual como en la ficción, para convencerte de filmar “Cha Cha Real Smooth?”-

“(Risas) Como persona, es único. No conozco a nadie como él. Y la forma en que ve el mundo... la forma que escribió el guion de ‘Cha Cha...’ tiene una voz muy particular, con gran corazón, por la forma que estudia a la gente. La relación entre mi personaje y él, o la relación entre mi personaje y la hija, es muy especial, algo para nada común en el cine, aunque sea muy común en la vida real. Por eso es tan importante que hoy se vea semejante historia en una pantalla de cine”.

-¿Y cómo fue la relación con la actriz que interpreta a tu hija autista, Vanessa Burghardt?-

“Fue maravilloso porque Vanessa planteaba las preguntas más puras, en todo, por ser su primera película. Nunca antes había estado en un estudio de cine y preguntaba todo tipo de cosas, pero al momento de trabajar llegaba totalmente preparada. Y fue muy cómodo trabajar con ella”.