Hoy se estrena “The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s” en Paramount+

El cantautor estadounidense y su icónica canción “ American Pie” son el tema del documental, “The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s ‘American Pie’”, en donde McLean narra los secretos de su obra maestra.

El documental inicia cuando un avión monomotor en el que viajaban Buddy Holly, Ritchie Valens y Jiles P. Richardson, el “Big Bopper”, cayó en un campo de maíz al norte de Clear Lake, Iowa, el 3 de febrero de 1959, falleciendo las tres estrellas de la música y su piloto.

En aquel entonces, McLean tenía 13 años y residía en en New Rochelle, un suburbio en Nueva York. La muerte de Holly lo afectó mucho. “Estaba en shock absoluto. Puede que haya llorado de verdad”, dice en la película. “No se puede intelectualizar. Me dolió”, comentó el cantante.

Años después, McLean plasmaría ese ese dolor en “American Pie”, en la que toca su duelo por la muerte de su padre y escribiendo una elegía del sueño americano.

En ese entonces estaba creando su segundo disco en 1971 en momentos en que en el país era atormentado por asesinatos, protestas contra la guerra y marchas por los derechos civiles. Fue así que McLean pensó que “necesitaba una gran canción sobre Estados Unidos”. Tanto el primer verso y la melodía emergieron: “A long, long, time ago...” (“Hace mucho, mucho tiempo...”).

“ American Pie” llega al climax al escuchar el coro de la canción: “We were singin’, ‘Bye-bye, Miss American pie’ / Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry / Them good old boys were drinkin’ whiskey ‘n rye / And singin’, ‘This’ll be the day that I die’”. (“Estábamos cantando, ‘Adiós, señorita pastel americano’ / Conduje mi Chevy hasta el dique, pero el dique estaba seco / Esos buenos muchachos estaban bebiendo whisky de centeno / Y cantando, ‘Este será el día en que muera’”).

“Dije, ‘Guao, eso es algo especial. No sé qué es, pero es exactamente lo que he querido tratar de conseguir, ese sentimiento sobre Buddy Holly durante todos estos años y ese accidente de avión”, explicó McLean a The Associated Press. “Siempre siento un tirón dentro de mí cada vez que pienso en Buddy”, añadió.

El documental tiene una duración de 90 minutos e incluye imágenes de noticias de los años 70 y usa a actores como soporte en las recreaciones. En las videos se puede observar a McLean visitando el Surf Ballroom en Clear Lake, el último lugar donde tocaron Holly y sus compañeros antes de su vuelo fatal en 1959.