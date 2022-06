Muestran el origen de Gru en ‘Minions: nace un villano’

¿Cómo fue que Gru se convirtió en un villano? Y más importante aún, ¿cómo fue que los Minions se transformaron en sus aliados? Las respuestas a estas preguntas forman parte de la nueva película de los famosos personajes amarillos.

“Minions: nace un villano” (“Minions: The Rise of Gru”) se desarrolla en los años setenta, de ahí que la música sea parte esencial del filme, como lo demuestra el soundrack en el que participa Diana Ross y que cuenta con nuevas versiones de temas como “Hollywood Swinging” y “Goodbye To Love”.

Pero regresando a la trama, corre el año de 1976 y veremos a un Gru de 12 años intentar conquistar al mundo desde el sótano de una casa de los suburbios de San Francisco. Sin muchos avances, su suerte cambiará cuando los Minions se crucen en su camino, incluyendo a Kevin, Stuart, Bob y Otto, una nueva adición a la ruidosa camarilla de criaturas ojonas.