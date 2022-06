Se cumplen 25 años de la magia de Harry Potter

Me encontraba en esa extraña transición entre la adolescencia y la juventud, pero me seguían encantando los libros infantiles sobre fantasía y eventos mágicos. En mi niñez había leído con voracidad la obra completa de Michael Ende y ejemplares inspirados en Calabozos y Dragones con los que podías hacer tu propia aventura. Así que cuando comencé a leer “ Harry Potter y la piedra filosofal ” sentí cómo la magia recorría cada página.

“ Lo que realmente me gustó del libro fue la amistad que tenían los niños, la fuerza que les daba para sobreponerse a todas las dificultades que debían enfrentar. Me encantan las lechuzas , la escuela de magia , pero fue la amistad de estos niños lo que realmente hacía una diferencia para mí ”, me contó en el Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México .

Hace unos años entrevisté en la extinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij) a Barry Cunningham, el editor que se atrevió a publicar el trabajo de Rowling . Lo primero que me dijo, entre risas, fue que él no sabía que “ Harry Potter había sido rechazado por todos los demás en el mundo ”.

“ Nunca he tenido la certeza de qué es realmente la buena literatura. Lo que sí tengo, es la certeza sobre los libros que los niños quieren leer. La literatura infantil tiene una función: que se lea. No se trata de hacer un objeto para la repisa de un librero ”.

Aunque para muchos, como el crítico norteamericano Harold Bloom , la saga de Rowling no forma parte del canon literario y es considerada un producto de la mercadotecnia, explotada al máximo después de que la historia fue llevada al cine , al editor no le preocupaba esta percepción.

Terminé el primer libro de Harry Potter en un día. Lo leí de un tirón. Sentí mucha envidia de los niños de once años que apenas se adentraban a la lectura con esta novela, me hubiera gustado tener esa edad para esperar la carta de Hogwarts que me dijera que yo no era una muggle, sino una bruja con poderes que los demás no comprendían.

También sentí envidia de esta escritora desconocida, capaz de conmover a una chica ensimismada con una sencilla historia de fantasía, amistad y pertenencia. Cuando cerré el libro, de inmediato fui a comprar el segundo volumen, “Harry Potter y la cámara secreta”. Después, a lo largo de los años, esperé con paciencia religiosa que la Rowling sacara los siguientes tomos. Como muchos, hice filas a la medianoche para conocer el destino de Harry, Ron, Hermione, y el resto de mis personajes queridos.

El libro que más he comprado en mi vida es “Harry Potter y la piedra filosofal”, porque siempre lo regalo, a la menor provocación. Se lo obsequié a mis hermanas, a mis alumnas, a mi hija, con la creencia de que una historia de un niño huérfano que enfrenta su destino con amor y valentía, pero también con magia y aventuras, puede convertir en lector hasta al más resistente.