Nacho Cano es detenido por acusaciones de bailarines mexicanos, participantes del musical ‘Malinche’

A pesar de que, según las definiciones que ha dado a prensa, esta obra pretende retratar la convergencia y el sincretismo entre las dos culturas, fue señalado por la manera en que lo dijo y criticado por presentar una versión “eurocéntrica” del colonialismo español.

“A mí siempre me ha molestado cuando he ido a México lo mal que se ha contado la historia de ese país, lo premeditadamente mal. Hay muchos errores históricos, por ejemplo, uno muy simple es el de que Malinche era una traidora; no podía serlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas. He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia”, expresó el músico al respecto de su puesta en escena.

Ante declaraciones como esta, “Nacho” fue ampliamente criticado, principalmente por voces latinoamericanas, que encontraron poco apropiadas las declaraciones sobre la historia de la “conquista” del imperio español.