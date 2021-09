Naomi Campbell ‘sacrificó’ el amor para triunfar en su carrera como supermodelo

“Yo diría que el sacrificio es realmente encontrar esa alma gemela que te entenderá”, dijo Campbell. “Es realmente como si alguien te viera tal cual eres ... ya sabes, soy fuerte, pero también soy sensible. Sé que en las relaciones tengo que comprometerme”. Recordemos que la estrella se convirtió en un ícono en los años 90 y principios de los 2000, caminaba por las pasarelas de todo el mundo, y todos los diseñadores querían trabajar con ella.

Naomi Campbell está hablando por primera vez sobre su vida personal, específicamente sobre cómo mantiene el equilibrio entre el trabajo y la vida. La supermodelo de 51 años, protagoniza la portada de un número especial de la Revista The Cut, y habla abiertamente sobre cómo sacrificó su vida amorosa por su estilo de vida acelerado y el peso de ser un ícono de la moda.

Campbell también reflexionó sobre su pasado y su crecimiento personal. “Ya no tengo problemas para mirarme en el espejo y enfrentar y reconocer quién soy”, dijo. “Y seguro que cuando era más joven, no siempre hacía las cosas bien. Se necesita crecimiento”, comentó haciendo referencia a la fama que se ganó por agredir a quienes trabajaban con ella.

A principios de este año, la supermodelo sorprendió a los fanáticos cuando reveló que le dio la bienvenida a su primera hija. “Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, anunció Campbell en Instagram. “Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo que de por vida ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

El lunes, Campbell compartió imágenes de la sesión de fotos en Instagram, celebrando al equipo de creativos que ayudaron a hacer posible la sesión y destacando la importancia de la representación en la moda. “Estoy orgullosa de todo el equipo, todavía cuento con una mano la cantidad de sesiones que he realizado en las que prácticamente todo el equipo es del mismo color que yo”, escribió Campbell en el pie de foto. “Después de 35 años, finalmente está sucediendo. No sé si quiero saltar o llorar, pero todos los que me conocen ... saben bien cuál es el siguiente nivel a conquistar”, finalizó.