Natalia Téllez le ofrece una disculpa a Sergio Mayer

Sergio Mayer no se quedó callado, el actor de 57 años confesó que se sintió muy incómodo en una reciente entrevista en el programa “Netas divinas”, conducido por Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, donde al parecer se dio una acalorada discusión que no hizo sentir nada bien al ex integrante de Garibaldi, así lo compartió con sus seguidores en redes, donde pidió la opinión del público para cuando salga dicha entrevista.

Mayer expresó que se fue con muy mal sabor de boca por la vibra que sintió en la entrevista, en especial de Natalia Téllez: “La vibra y la forma en que me entrevistaron no me gustó nada; sentí incluso un poco de agresión en la forma y en las preguntas, especialmente de Natalia, sentí una vibra muy rara, muy especial; a lo mejor fue una percepción mía”, expresó.

La conductora Natalia Téllez respondió vía redes sociales el mensaje que Sergio Mayer, donde revela que se sintió muy incómodo en la entrevista que le hicieron en el programa “Netas Divinas”, del que forma parte; frente a la cámara, Natalia le ofreció una disculpa al exdiputado y reconoció que fue el debate fue acalorado y que lamenta el que lo haya hecho sentir mal con su actitud.

”Aprovecho este video para Sergio, pedirte una disculpa, la intención mía ni del programa era hacerte sentir incómodo, estábamos en un debate interesante con puntos diferentes que se volvió a lo mejor acalorado y si yo me exalté y te hice sentir así de verdad lo siento, estoy apenada de haber escuchado cómo te sientes”, dijo.

Aunque algunos de sus seguidores aplaudieron la actitud de Natalia, otros lamentaron que se hubiera disculpado, pues consideraron que no era necesario, mientras que otros percibieron que “la obligaron” a disculparse.

”Con todo respeto Nat, siento que a veces te exaltas con las personas que opinan distinto que vos”. “Natalia tu noooo por favor. Sergio nunca ha tenido el más mínimo de arrepentimiento ni vergüenza de cómo agredió a los de LCDLF, ofendió a mujeres con sus comentarios misóginos y tan fuera de lugar y muy lejos de ser un juego... Ahora resulta que en señor se ofendió sólo porque no aguanto enfrentarse a un debate con una mujer inteligente como tú”. “Grosera, si invitas a alguien a tu casa, lo tratas bien. Qué bueno que te obligaron a pedir disculpas”.