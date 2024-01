¡Ni un día tardaron! Revelan el primer tráiler de la película ‘Mickey´s Mouse Trap’

Dicha película estará basada en la animación ‘Steamboat Willie’s Mickey Mouse’ y el reciente éxito en taquilla que fue Five Nights At Freddy’s , al ubicar este nuevo filme en un salón de fiestas con máquinas de arcade , además de incluir a un asesino al estilo de la franquicia de ‘Scream’.

Esta nueva producción llevará por nombre ‘Mickey´s Mouse Trap’ y será realizada por Into Frame Productions , aunque, según comentarios en el propio tráiler, en este momento se encontraría en postproducción y podría ver la luz en marzo de este año .

Tal como sucedió el año pasado con ‘Winnie-the-Pooh: Blood and Honey’ , la inclusión del personaje infantil al dominio público significó la oportunidad de que estudios independientes comenzaran la producción de nuevas historias que lo incluyen, anunciando rápidamente una película sangrienta del icónico personaje.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘MICKEY’S MOUSE TRAP’?

La premisa que traerá a este personaje al cine de terror se inspira en las tres entregas antes mencionadas, basándose en los elementos clásicos del género ‘Slasher’, teniendo como protagonistas a ‘Alex’ y su grupo de amigos que tendrán que sobrevivir a la masacre.

Esta producción es llevada a cabo por Bailey Philiphs, siendo el actor Simon Philiphs quien dirija el proyecto. Él mismo ha tenido experiencia en este tipo de producciones con filmes como ‘DEINFLUENCER’ (próxima a estrenarse) y ‘Once Upon a Time at Christmas’.

Algunos de los actores principales que participarán en esta producción son Sophie Macintosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris y Mirelle Gagne, quienes integrarán el grupo de jóvenes atrapados con el asesino disfrazado de Mickey Mouse.

Recientemente, se ha anunciado una segunda película con una temática similar, titulada ‘Steamboat Willie’ y será dirigida por Steven LaMorte.