Nia Vardalos anuncia que ‘Mi gran boda griega 3’ ya se está filmando en Grecia

Dirigida por Joel Zwick, “Mi gran boda griega” sigue a Fotoula “Toula” Portokalos (Vardalos), una joven greco-estadounidense que se enamora de un hombre no griego (John Corbett). En contra de las objeciones de su familia, Toula se casa con él, iniciando así una lucha hilarante para lograr que su familia lo acepte mientras ella misma acepta su herencia.

La película original se convirtió en un mega éxito y todavía ostenta la corona como la comedia romántica más taquillera jamás realizada. Su enorme éxito generó una secuela en 2016, pero tuvo una recaudación de apenas 60 millones de dólares en las taquillas de EU, una fuerte caída con respecto a la primera película.

Los detalles de la trama y el elenco de “Mi gran boda griega 3” permanecen en secreto por ahora. El difunto actor Michael Constantine, quien interpretó a Gus, el padre de Toula, en las películas anteriores, falleció el año pasado y no pudo participar en esta última entrega.

“Me había dicho que no podría unirse a nosotros para la tercera película y su deseo era que siguiéramos”, escribió Vardalos en una publicación de Instagram el año pasado. “Escribí el guion para reflejar la decisión de Michael y siempre atesoraré los últimos mensajes que me envió, con la esperanza de que estuviéramos filmando pronto”, concluyó.

