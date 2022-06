$!Austin Butler puso su vida en pausa para convertirse en Elvis

“El mayor desafío fue tener que enfrentar la ilógica expectativa que yo me impuse, al tratar de trabajar lo más duro que pudiera para verme como E lvis . Quise que mis ojos se vieran exactamente como los de él, para que no se notara la diferencia. Pero en cierto punto, me di cuenta que tampoco tenía que verme como una réplica de una estatua de cera. Lo importante era reflejar el alma que Elvis reflejaba.

Con el nombre completo de Austin Robert Butler, nació el 17 de agosto de 1991, muy cerca de Disneylandia, en la ciudad de Anaheim. Los padres, Lori Anne Howell y David Butler, ya se habían divorciado cuando a los 13 años, un representante ofreció ayudarlo para entrar en el mundo del espectáculo. Ni siquiera le importó que los primeros trabajos fueran como extra en diferentes series de televisión. Y la primera actuación en serio, la consiguió en el 2005, en la comedia de Nickelodeon “Ned’s Declassified School Survival Guide”. Después se mudó al Canal de Disney, con el rol de Derek Hanson en la serie “Hannah Montana” de Miley Cyrus. Pero se hizo todavía más famoso entre el público adolescente, cuando volvió a Nickelodeon, con la serie “Zoey 101” para el personaje del enamorado de la protagonista Jamie Lynn Spears (hermana de Britney Spears).

También participó en uno de los episodios de “Wizards of Waverly Place” como otro enamorado de Selena Gomez llamado George. Y después de filmar con Ashley Tisdale “Aliens in the Attic”, ella misma le propuso que se presentara en las pruebas de audición para la historia que seguía al personaje del éxito de “High School Musical” con “Sharpay’s Fabulous Adventure” en el rol del noviecito Peyton Leverette (aunque en la realidad, se puso de novio con la amiga de ella, Vanessa Hudgens). Con el tiempo, también fue creciendo en importancia, para trabajar en la serie que contaba el principio de la historia de “Sex and City”, como Sebastian Kydd en “The Carrie Diaries”. Y fue justo en la época en que filmó “Once Upon a Time in Hollywood” con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, cuando lo contrataron para el rol de “Elvis”.

-¿Cómo reaccionaste en aquel momento en que te confirmaron que te ibas a convertir en una superestrella tan legendaria como Elvis Presley?-

“Y... supongo que es difícil explicar el nivel de felicidad que tuve. Me sentí en la luna, por el solo hecho de poder explorar a nivel personal la vida de Elvis, por cualquier tiempo que fuera. Y el hecho de poder trabajar también con un director como Baz Luhrmann, es también fabuloso, porque realmente creo que es uno de los más grandes directores de cine que tenemos.