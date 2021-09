‘No hay qué olvidar...’; usuarios se burlan de Guillermo Sheridan y Octavio Paz, ‘el primer feminista’ de México

“Yo diría, en todo caso, que no hay que perder de vista, no hay qué olvidar, que el primer intelectual, el primer pensador que habló en México del pensamiento feminista, de la mujer en la vida pública, fue Paz. Desde los años 60, en uno de sus libros, ya está haciendo un encomio, una celebración no sólo de la libertad femenina, sino, del movimiento de la liberación feminista, de la liberación de la mujer”, así afirmó Guillermo Sheridan en una reciente entrevista.

Esta declaración causó un gran impacto en redes; usuarios ahora bromean sobre el aclamado escritor mexicano, Octavio Paz y sus grandes ‘aportaciones’ al feminismo en México, así como a diversos sucesos de la cultura del país.