¿No hay Robotnik para ‘Sonic 3’? Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación

“Estuve pidiendo el Eggman gordo, el Eggman grande, por un tiempo, pero aparentemente querían mostrarle a la audiencia cuan imperfecto es mi cuerpo real. Entonces, lo hice ahora, así que nunca se sabe. Pero sí, hay mucha diversión con la apariencia de este personaje. Tenía muchas ganas de comenzar a desviarme hacia ‘hagamos al tipo que están acostumbrados a ver’”, dijo el actor a Comicbook.

Sin embargo, al parecer la decisión de su retiro no es definitiva, pues si existe la posibilidad de encontrar un guion bastante bueno, lo tomará. “Bueno, me retiro. Si, probablemente. Estoy siendo bastante serio. Depende si los ángeles traen algún tipo de guion que, ya sabes, está escrito con tinta dorada que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso”, mencionó a Access Hollywood.

“Realmente me gusta mi vida tranquila, realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, agregó el intérprete de El Grinch.