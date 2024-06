¡Golpe a la familia Rivera! La ‘Chiquis’ revela que tuvo un aborto espontáneo antes de un concierto

“No aguanta el dolor, no podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias y es cuando me di cuenta que, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo”, expresó a través de un video en su cuenta de Instagram.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE CHIQUIS RIVERA DESPUÉS DE SU ABORTO ESPONTÁNEO?

A pesar del doloroso momento que protagonizó, la “Chiquis” expresó encontrarse bien de salud, además de dispuesta a continuar con los shows programados en Texas el 7, 8 y 9 de junio, según le informó su doctor.

El embarazo de la hija de Jenni Rivera tenía apenas 7 semanas a la fecha en que informó que perdió el producto, asimismo, dio a conocer que había preferido mantener esta situación de manera privada.