¡No les tocaba carnal! Divorcios y rupturas acabaron con el cuento de hadas de las celebridades en 2023

Figuras como Natalie Portman, Sofía Vergara , Rosalía, Hugh Jackman y Ricky Martin se han mantenido al margen y no dieron más detalles de la separación, caso contrario a Galilea Montijo, Joe Jonas y los más polémicos del año: Will y Jada Smit.

Inicios: Se conocieron en 1994 en el set de El Príncipe del Rap, y se casaron tres años después. Según reveló sorpresivamente Jada-Pinkett Smith a mediados de octubre de este año, ambos se separaron en 2016, t ras casi 20 años de casados. Sin embargo, no se han divorciado, y técnicamente siguen siendo marido y mujer. Jada asegura que no planean divorciarse en el corto plazo, pese a ya no vivir juntos.

NATALIE PORTMAN Y BENJAMIN MILLEPIED

Años juntos: 11 Hijos: 2

Razón del divorcio: Supuesta infidelidad de Millepied

Inicios: Se conocieron en 2009 en el set de la película Cisne Negro. Tres años después, se casaron en una boda judía en California. En agosto, se supo que ambos estaban separándose, pero hasta ahora no se ha sabido nada sobre su divorcio.

Declaración: La pareja no ha hablado al respecto sobre su separación, pero una fuente cercana a ellos le dijo a Page Six: “Después de que salió a la luz la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente ya terminaron”. Aparentemente, Natalie no quiere un divorcio mediático, y aunque ya no viven juntos, ella está tratando de llevar la separación con calma y a un ritmo tranquilo.