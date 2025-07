$!Oposición advierte de un ‘Estado Espía’ con el Gobierno de Sheinbaum

.La legisladora sostuvo que México tendrá un “Estado espía” y un “Gobierno policía” que podrá saber la ubicación exacta de los ciudadanos, adónde se dirigen o con quienes se reúnen sin que ellos estén enterados de esa vigilancia.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la reforma representa la posibilidad de que, sin previa autorización de un juez, un “burócrata convertido en espía”, conozca desde el iris del ojo de un ciudadano hasta dónde se encuentra en cada momento de su vida.

“Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad, la seguridad se logra atrapado a los narcotraficantes”, expresó el priista.

El diputado morenista Eduardo Castillo rechazó que la reforma promueva el espionaje, y argumentó que lo que busca es la seguridad. “Ustedes que acusan el espionaje, no hay tal, no hay que confundirnos, no hay espionaje, es seguridad”, dijo.

En el mismo sentido se expresaron legisladores morenistas en el Senado, como Enrique Inzunza, quien sostuvo que las reformas aprobadas representarán “un hito en la evolución de la procuración de la justicia, de la investigación de los delitos y de su prevención”.