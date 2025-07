Los Chorros: Ante los constantes peligros, ‘ya no hallamos ni qué hacer’, afirman habitantes de la zona

Las tragedias en el tramo conocido como Los Chorros no solo cobran vidas en las carreteras. También siembran el miedo, la frustración y la impotencia entre quienes viven a orillas de la autopista y dependen de ella para subsistir. En el ejido Los Llanos, el peligro se ha vuelto parte de la rutina.

“Nos dijeron que habría un cortinaje, una especie de caseta para proteger a quienes esperan el transporte, pero no han hecho nada. Y ya no hallamos ni qué hacer. Si en ocho días no nos dan solución, vamos a bloquear la carretera”, advierte el líder ejidal.

El accidente del pasado lunes dejó cuator personas muertas —incluido un menor de edad— y al menos 10 heridos. Para Lizcano, no es un hecho aislado, sino parte de una larga cadena de desgracias.

“Ya ha pasado con la gente de Puerto Flores, de San Juanito, del Poleo... Y siempre dicen que ya van a arreglar la carretera, pero todo queda en puro comentario. Nada más muere alguien y luego anuncian cambios que nunca llegan”, afirmó

Mientras las autoridades no actúan, las comunidades ejidales siguen vulnerables. Según Lizcano, ni siquiera hay reductores de velocidad o topes en la zona, a pesar de que el tránsito pesado pasa “a segundos” de donde viven decenas de familias.