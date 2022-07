‘No me parece justo’, Elizabeth Olsen confiesa que Disney temía que filtrara ‘Dr Strange 2’

Han pasado dos meses desde que se estrenó la película “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, la cual se convirtió en un éxito en taquilla y ahora, que fue agregada al catálogo de Disney Plus, todos corren a verla nuevamente. Pero alguien que confesó no haber visto la popular producción fue nada mas y nada menos que la mismísima Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, uno de los personajes principales de la cinta de Marvel.

¿Por qué? En la más reciente entrega de “Dr. Strange” pudimos ver a Wanda Maximoff explotar todos sus poderes, por lo que saber que Olsen no ha visto la cinta sorprendió a todos sus fanáticos. En el popular programa de entrevistas estadounidense “The Tonight Show Starring con Jimmy Fallon”, la actriz reveló las razones.

“No me considero una de esas actrices que no quiere ver sus propias películas. De hecho, soy una de esas personas que disfruta haciéndolo, porque creo que puedo estudiar cosas que me ayuden a mejorar y hacerlo mejor. Pero estaba resfriada cuando se estrenó y no quise sentarme con más gente en el cine, así que no la vi en la premiere. Le pedí a Disney una copia, y me mandaron una, pero tiene mi nombre en mitad de la pantalla y cada vez que la veo me distraigo y no la quiero ver así”, explicó la también protagonista de “Wind River”.