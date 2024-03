¡No pudo más! Acusa Thalí García a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo por fraude, secuestro y amenazas

Thalí García era una de las participantes más populares de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo no sólo en redes sociales sino entre el público. Su salida del show no dejó contenta a la audiencia, y al parecer menos a la actriz mexicana, quien aseguró que fue demandada por la televisora y su productora asociada Endemol Shine Boomdog. Y es que, desde un live en su cuenta de Instagram, la también cantante se lanzó contra los productores y algunos directivos del canal, a quienes señaló por dejarla sin empleo, ingresos y seguir tratando de manipular y afectar su imagen. “Este live se trata de que dos empresas quieren seguir destruyendo a mi familia y yo no se los voy a permitir”, se puede escuchar decir a la exintegrante del elenco de ‘El Señor de los Cielos’.

¿QUÉ DIJO THALÍ GARCÍA? Durante el live que sólo se ha podido recuperar en fragmentos en Twitter, la celebridad explicó que la empresa la está demandando por aparentemente revelar detalles de su contrato. “Mientras estaba dando una entrevista, me llegó este instructivo de notificación, donde básicamente me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a ‘La Casa de los Famosos’ y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación donde jamás revelé el nombre o la imagen de la persona”, explicó Thalí en los primeros instantes del live. Por lo que furiosa y debido a que no tuvo respuesta de los directivos, Thalí reveló que su esposo fue amenazado por la producción, fue retenida en contra de su voluntad en la suite junto a Lupillo Rivera, y que hasta en una ocasión fue medicada sin saber qué le fue dado para consumir. “El contrato y seguramente como dicen aquí me quieren demandar por hablar del contrato, oye de verdad esta la única oportunidad que tiene Telemundo y Endemol a que yo no contrademande”, explicó la originaria de Hermosillo, Sonora.

Telemundo quizo intimidar y amenazar a Thalí y lo que no se esperaron fue que ella alzara la voz y contara su verdad. Aquí tienen a la verdadera protagonista que ustedes @TLMDRealities @LaJefaTLMD no cuidaron y ahora se atienen a lo que venga. Yo los invito a que vean su live... pic.twitter.com/RAxOT4MaE2 — Sonia B (@soniab106) March 12, 2024

¿QUÉ PIDE THALÍ GARCÍA A TELEMUNDO? Durante la charla que fue vista por poco más de 30 mil personas en vivo, Thalí relató de los momentos difíciles que ha vivido desde que fue “invitada” a unirse a los realities de la empresa. Por lo que rompiendo los documentos frente a la cámara, que le avisaban de la demanda en su contra, hizo un llamado a Telemundo y sus directivos. “Invitación, a que miren rompamos la notificación, hacemos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato y nunca más volvemos a trabajar juntos”, dijo la joven mexicana.

Ella está clara, si los etiqueta es por algo. Sin miedo, yo te creo @thaligarce https://t.co/mKELOexFGn — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 12, 2024

Además, expuso que las opiniones y posturas de los panelistas o de los exhabitantes provienen de guiones y son preparadas en juntas de producción. “Todo está libreteado en las galas, ¿por qué creen que yo era el único que no podía entrar a las juntas con el director? Todos los panelistas tienen un in ear, y eso hace parte del trabajo y eso es lo que siempre traté de decirles, oigan no soy yo burlándome de ustedes, jugando con las encuestas”, expresó la actriz.

La encerraban en la suite con Lupillo, iba al confe a pedir irse y no la dejaban, tenía ataques de ansiedad y pedía hablar con su marido y a él no amenazaban #LCDLF4 Thalí habla tu verdad, no te calles nunca 💞 FRAUDE TELEMUNDO pic.twitter.com/9hjfZYCPOP — 🖤 (@REALITYLlFE) March 12, 2024

¿POR QUÉ DENUNCIA THALÍ PUBLICAMENTE A TELEMUNDO? Explicó que la notificación de demanda le llegó por sorpresa, además que incluso la tarde del lunes seguía recibiendo instrucciones de la producción sobre qué decir. “A mí me sigue llegando, yo aquí en el teléfono tengo un grupo que dice ‘Thalí García La Casa de los Famosos’, donde hay gente metida de Endemol de Telemundo y todavía el día de ayer me tenían trabajando, entonces ¿con qué cara me dicen hoy que cancelan mi contrato y que ya no voy a cobrar el jueves? Espero mi paga el jueves y espero que antes del jueves alguien se comunique conmigo, de verdad sino les quedó claro que soy capaz de tumbar una puerta para defender mis derechos y dignidad no hay límites. “Espero que el mensaje les haya quedado claro”, dijo la ex participante de ‘Los 50’. Agregó en una parte de la charla. “El mundo tiene que saber cómo manejan a las personas en este show”

¿QUIÉN AMENAZÓ A THALÍ GARCÍA? En medio de su mediática salida del show, el público en redes sociales cuestionó la presencia y acciones de su esposo, Felipe Aguilar Dulcé, quien es director de televisión. “Amenazaron a mi esposo, tengo los mensajes cuando logré que me lo pusieran en la línea, diciéndole exactamente que era lo que tenía que mencionar”, explicó García. “Yo le gritaba llorando desde el confesionario, y ese video como te lo dije Paly, Kirem y todos los que están detrás de la supuesta jefa, como se los dije ese día hasta ese video me van a tener que entregar como prueba de lo que me hicieron, y de que me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos, pidiendo a Georgina de legal de Endemol, o a mi abogado o mi teléfono o lo que fuera por que de ninguna manera iba a permitir que difamaran mi imagen tal como lo habían hecho en ‘Los 50’”, dijo furiosa la exintegrante del ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

Thali Garcia destapando la cloaca de Telemundo (nada nuevo no es la primera persona que tiene estas mismas quejas) el abuso que ejercen

PARTE 1 #LCDF4 #LCDFL4 #Lcdlf4 #Telemundo pic.twitter.com/GzzKFfzThI — ada🦋 (@adrianamrvgz) March 12, 2024

DETALLES DE SU ESTANCIA Entre las quejas y señalamientos de los que fue víctima Thalí García, mencionó que una vez fue forzada a tomar un medicamento. “El medico que tienen adentro te médica, te sugiere ansiolíticos, y te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti, hubo un día que Lupillo cuando salga podrá dar fe, estoy segura que me drogaron”, expresó la artista. Y aseguró que espera una respuesta a su favor por parte de la empresa para que laboró por cerca de 13 años.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes tu boleto? Llegará Enjambre al Cactus Festival 2024 en Saltillo “Se los dejo al costo espero alguien ya me responda, porque llevo días intentando comunicarme con la producción y nadie me responde, esta es la última vez que la voy a pedir antes de manera legal”, expresó Thalí. Hasta cerca de las 17:00 horas tiempo de la CDMX, ni la producción de Telemundo o de Endemol se habían pronunciado ante las acusaciones de la exparticipante.

Leer Texto