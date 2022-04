‘No quería estar casada’, Jada Pinkett habla sobre su boda con Will Smith

Fue en ese mismo espacio que la también actriz hizo unas declaraciones sobre su boda con el ganador del Oscar a Mejor Actor . En un episodio trasmitido en 2018 , Jada, Will, su hija Willow y Adrienne Banfield-Jones, madre de la actriz, hablaron sobre cómo se había desarrollado la relación entre ambos hasta llegar al matrimonio. Fue ahí cuando Jada confesó que no quería estar casada y que lo hizo simplemente porque quedó embarazada por accidente y también porque su madre la obligó a contraer nupcias.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que no quería estar casada” y agregó sobre su embarazo: “Me pasé toda la noche llorando porque sabía que mi vida nunca iba a ser la misma” .

Segundo matrimonio de Will

Cabe destacar que Jada Pinkett no fue la primer esposa del protagonista de los Hombres de negro, fue Sheree Zampino, quien contrajo nupcias con el actor en 1992. Sin embargo, su matrimonio terminó en 1995, cuando Will se dio cuenta que no era feliz con Zampino, aunque esta separación le afectó mucho, ya que tenían un hijo pequeño.

“No creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que, si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales”, reconoció Will en una entrevista realizada en junio de 2020, también para el programa Red Table Talk.

Y agregó que cuando su divorcio se concretó ya conocía a su actual esposa, Jada Pinkett, e inmediatamente que quedó libre la contactó. “(Sheree) me pidió el divorcio el día de San Valentín. Me acuerdo de que firmé los papeles de divorcio, salí de ahí y tenía el número de Jada, salí de ahí y llamé a Jada”, comentó en el mismo programa.