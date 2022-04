Jada Pinkett retira su apoyo a Will Smith: ‘Él exageró todo’

El panorama sigue siendo desalentador para Will Smith después de la bofetada que le propinó al Chris Rock, en la pasada entrega de los Oscar. Y es que después de esta reacción violenta para defender a Jada Pinkett de las bromas del comediante, el actor ha tenido que pedir disculpas públicas, retirar su membresía de la Academia, atestiguar cómo le retiran ofertas de trabajo, ingresar a una clínica de rehabilitación y, ahora, ver cómo su esposa se desmarca de él.

Si bien dos días después de los Oscar, donde Smith se alzó con el premio a Mejor su actor por su actuación en el filme King Richard, Jada publicó un mensaje conciliador en su cuenta de Instagram, “This is a season for healing. And I’m here for it” (Es una temporada de curación. Y estoy aquí por ello), ahora endureció su postura de acuerdo con Us Weekly.