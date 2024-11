‘No tengo idea de quién es’, Laura Pausini se deslinda de Marilyn Cote, la supuesta psiquiatra viral

Pero, tal y como sucedió con su carrera en el ámbito de la salud mental, su supuesta relación con Pausini también fue desmentida por la misma cantante de “ Víveme ”; y es que no sólo aseguró que Cote no figura entre sus amigos cercanos , sino que ni siquiera la conoce.

PAUSINI DESCONOCE A COTE

Fue en una reciente publicación que Laura hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde fue cuestionada por un usuario sobre su cercanía con Cote: “Vengo a preguntar si conoces a la Dra Marylin Cote”, a lo que la italiana respondió con un contundente mensaje:

“Mucha gente me está preguntando eso.. no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo”, escribió.