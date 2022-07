Los creadores de la serie, Matt y R oss Duffer, están desarrollando un spin-off de “Stranger Things ”, pero los fans no deben esperar una serie totalmente centrada en personajes consentidos como Eleven (Millie Bobby Brown) o Steve (Joe Keery).

La producción es la franquicia más exitosa del gigante de la transmisión, por lo que no es sorprendente escuchar que continuará, incluso después de la quinta y última temporada , que ya se anunció.

“ Stranger Things 4 ” no sólo ha puesto a Netflix de nueva cuenta en el radar de los grandes éxitos, además se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop . De hecho, esta última entrega es la temporada de televisión en inglés más vista de la plataforma.

“He leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven, que habrá un spin-off de Steve y Dustin, o que será otro número”, dijeron los Duffer Brothers en el podcast “Happy Sad Confused”. “Eso no es interesante porque ya hemos hecho todo eso. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Así que preparamos algo muy diferente”.

Los Duffer Brothers dijeron que el spin-off será “mil porciento diferente” a la serie principal. La conexión entre el programa original de “Stranger Things” y el próximo proyecto será la “sensibilidad narrativa” y no los personajes principales.

“Ojalá encontremos a la persona adecuada a la que pasarle la batuta mientras hacemos cosas nuevas”, dijeron los Duffer Brothers, y agregaron que están “realmente entusiasmados” con desarrollar una historia derivada del universo de “Stranger Things”. El dúo dijo que ni siquiera Netflix sabe lo que están planeando todavía para el spin-off.