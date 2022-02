Nos unimos al ‘metaverso’ y esto fue lo que descubrimos

Fue a finales de octubre de 2021 que Mark Zuckerberg paralizó el mundo al anunciar que Facebook cambiaría de nombre por Meta. ¿La razón? Zuckerberg se ocupó de cada detalle y hablo por poco más de una hora en el evento Facebook Connect 2021 sobre lo que denominó “la próxima gran evolución de las conexiones sociales”, el llamado ‘metaverso’, concepto por el que había cambiado el nombre de su compañía para según dijo “reflejar su compromiso con el futuro”. A los pocos días, Meta ya estaba en todas las redes sociales, con sutiles colores que anunciaban su llegada en cada una de las empresas de Zuckerberg, desde WhatsApp hasta Instagram... el inicio de una nueva era.

En la conferencia el presidente ejecutivo de Meta nos invitó a imaginar el futuro y un nuevo “reino virtual” donde no solo podríamos entretenernos, sino también trabajar, conocer amigos, salir a cenar, ir de shopping, en fin, desarrollar nuestra vida diaria, en el llamado ‘metaverso’. Y aunque en ese momento todo sonaba a película de ciencia ficción, la verdad es que el ‘metaverso’ nos queda a la vuelta de la esquina, y no solo hablamos del concepto de Zuckerberg -el cual ya tiene algunas funciones disponibles en Estados Unidos y Canadá a través de la plataforma Horizon Worlds-, sino también de otras compañías que se le han adelantado al gigante tecnológico. Y es que el término ‘metaverso’ no es un concepto del siglo XXI, ni se le atribuye a Zuckerberg, de hecho fue acuñado en 1992 por el escritor estadounidense Neal Stephenson en la novela “Snow Crash”, quien lo define como un espacio virtual, colectivo, compatible y convergente con la ‘realidad real’.

Tal es el caso de Roblox, una plataforma de videojuegos que permite a sus jugadores diseñar, comprar e interactuar en tiempo real en sus propios ‘metaversos’. En VMÁS, nos internamos en este mundo para contarte cómo funciona, ¿estás list@ para vivir una vida virtual?

ROBLOX

Dedicada principalmente a niños y adolescentes, Roblox se ha distinguido por ser un juego multijugador en tiempo real, es decir, que al entrar tú puedes interactuar con jugadores a cualquier hora sin necesidad de estar ‘colaborando’ en una aventura o misión (como en diferentes videojuegos) mediante un avatar, el cual puedes personalizar conforme avanzas en el juego.

Nuestra experiencia dentro de los distintos mundos de Roblox nos dejó asombrados por distintos motivos. El primero de ellos fue la cantidad de jugadores que puedes encontrar en cada isla o mundo, pues si bien el límite de jugadores en promedio por isla ronda en los 100, es una cantidad considerable si tenemos en cuenta que todos estos jugadores están jugando en tiempo real.

En segundo lugar, encontramos la facilidad de interacción entre jugadores. Y es que, al tratarse de un juego en tiempo real, la interacción también ocurre en tiempo real. Pudimos conversar con distintos usuarios dentro de la isla de Brookhaven y de esta manera intentar hacer de nuestra convivencia algo más natural, pues pedimos pizza, contamos chistes y paseamos en un carro junto a algunos de los personajes que se volvieron ‘amigos virtuales’.

Entre los diferentes mundos y aventuras a los que puedes acceder, varias marcas se han unido al ‘metaverso’ de Roblox, como las marcas deportivas Nike y Vans, esta última lanzó Vans World, un espacio 3D donde los jugadores pueden diseñar y personalizar los tenis. Asimismo, Sony también apostó a este universo virtual para organizar conciertos los cuales fueron todo un éxito. Incluso celebridades como Paris Hilton tienen su propia isla, llamada Paris World, en la cual puedes conocerla (bueno a su avatar).

Gucci es otra de las marcas que tiene su propia tienda en Roblox, Gucci Garden, en la que puedes comprar sus famosos bolsos y vivir una experiencia en un jardín, eso sí, para tener acceso debes pagar 25 Robux (la moneda virtual de Roblox). También la cadena de comida rápida estadounidense Chipotle abrió una sucursal en este universo en octubre de 2021, incluso organizó su icónico evento de Halloween Boorito, donde se regalaron códigos para canjear por un burrito en sus franquicias a los primeros jugadores que visitaran su local.

¿Será que las aplicaciones para comprar en línea serán cosa del pasado? ¿es hora de vivir la experiencia completa de ir de compras desde la comodidad de tu casa? Así, el marketing ha llegado hasta el mundo virtual, y las marcas de renombre han optado por ‘invertir’ en él.

ANIMAL CROSSING

También nos dimos a la tarea de visitar el mundo mágico de Animal Crossing, que si bien no es una experiencia que te permita interactuar con cientos de jugadores a la vez, sí nos ofrece otras posibilidades igual de interesantes, pues el juego te permite crear tu propia vida dentro de una villa mágica y colorida. Esto también ha sido aprovechado por distintas instituciones, como el Museo del Prado de España, el cual inauguró a principios del 2022 una versión de su famosa galería, en donde puedes recorrer exposiciones de los pintores más famosos e incluso llevar alguna a tu casa virtual.

FORTNITE

Otro de los videojuegos que nos ofrece este tipo de experiencias es sin duda Fortnite de Epic Games, el cual no solo nos permite jugar contra otros jugadores en tiempo real, sino que han ido más allá al poder ofrecernos conciertos dentro de este mundo virtual. Como el de Travis Scott llamado Astronomical, celebrado a mediados de 2020, donde pudimos ver durante aproximadamente 10 minutos al rapero con un avatar gigante cantando sus mayores éxitos.

Actualmente, aquellas plataformas que nos pueden ofrecer una interacción en un mundo virtual son en su mayoría videojuegos y es normal, pues las distintas compañías dentro de este mercado han dedicado muchos años al desarrollo de juegos en línea, ya sea para la cooperación o competencia entre jugadores. Esto sin duda colocó el primer peldaño para lo que podría ser el futuro cercano, aquel en el que grandes compañías opten por invertir en este tipo de experiencias virtuales.