‘Nunca he dicho que soy especialista’, responde YosStoP tras polémica por ofrecer terapia hasta en 5 mil pesos

“En ningún momento ofrecí servicios de terapia [...] En esta plataforma empecé a meter diferentes cosas de las que ya he hecho y me he certificado [...] Nunca mencioné ni dije nada de terapias psicológicas, ni psicoterapia, lo dejé inactivo por el embarazo ”, alegó.

Asimismo, recordó que YoSoyBalance comenzó en 2022, pero ella tiene desde 2019 ofreciendo diversos talleres y pláticas con relación a yoga, meditación y health coaching.

“Yo no busco estar en polémicas, yo no quiero estar en polémicas, no quiero que me inventen cosas, no quiero meterme en problemas con nadie [...] Si se dedican a la salud mental, dedíquense a la salud mental y no perjudiquen la de otros. No, no doy terapias y no voy a dar terapias. Voy a continuar mi proyecto YoSoyBalance con más cursos”, finalizó.