Alfredo Adame fue operado de emergencia la mañana de este lunes, como parte de las intervenciones médicas para tratar las lesiones que sufrió durante un altercado en el que estuvo involucrado, el cual le produjo cuatro fisuras faciales; la más grave se localiza cerca del ojo derecho.

El actor de 64 años, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que indicaba que sería sometido a una cirugía urgente, debido a que sería muy riesgoso prolongar la intervención a la fisura que presenta debajo del ojo derecho.

Adame contó que recibió la noticia el viernes por la noche, en la que el parte médico reagendó su cirugía, programada, por primera ocasión, dentro de tres semanas, sin embargo, la expresaron que la gravedad de la lesión ameritaba que fuera intervenido con la mayor brevedad posible.

“Hola, ¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia hoy me operan, más o menos a las 8:30 o 9:00 de la mañana”, dijo.

El también conductor detalló que la operación a la que fue sometido consistió en la aplicación de cuatro placas de titanio, colocadas en el pómulo derecho, una de las zonas que se vio más afectada, tras los golpes que Adame recibió en el rostro, propinados –de acuerdo a su declaración- por unos hombres, mientras el actor trataba de documentar un altercado que ocurrió en las inmediaciones de su domicilio.

Momentos más tarde, el actor compartió otro video en el que se le ve en las instalaciones del Hospital General Dr. Manuel Gea González, al que arribó muy temprano, a las 6:00 horas de este lunes, en la espera de ser ingresado al quirófano.

De acuerdo con la información que proporcionó, la cirugía se adelantó tres semanas porque la herida podría agravarse y “no se podían arriesgar”, por ello, se llevaría a cabo la intervención con una duración aproximada de tres horas, por lo que, en este momento, el actor estaría saliendo del quirófano.

