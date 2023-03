Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila rinde homenaje a Billy Joel

El concierto, nombrado después de una de las canciones del artista al cual se le rindió tributo en la noche, Just The Way You Are , además de ser una velada en la cual se interpretaron las canciones más icónicas del estadounidense Billy Joel , fue para apoyar a las nobles causas de dos fundaciones del estado.

La noche comenzó con la canción de She’s Always A Woman , posteriormente acompañado de unas palabras del director de orquesta Natanael, quien introdujo a Popo Arizpe junto con los Fat Fingers, se interpretó My Life. El maestro Alejandro Reyes entró para interpretar Don’t Ask Me Why y después la solista Mildrén Pozo nos amenizó con la esperada canción Just The Way You Are .

Cada vez más artistas se unían al escenario y complementaban cada una la de las piezas musicales que se iban tocando. Llegó RedWine y continuó con las siguientes canciones: Lullabye, Vienna, Zanzibar, Great Peconic, Honesty, You May Be Right, Moving Out, NY State of Mind, canción que el músico Popo Arizpe dedicó unas palabras a su hija.

El show continuó con Up Town Girl, The Longest Time, que fue el momento de la noche en el cual entró a acompañar el coro del Liceo Freinet, la Escuela de Música “Héctor Barriento” y los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Por último, se escuchó River Of Dreams y finalmente cerró el concierto con la icónica canción de Piano Man.

TE PUEDE INTERESAR: Llega a Saltillo la rebelión cumbiera con Los Juniors de Colombia