Otra más de GP Producer... ¡Con los niños no! Cancelan de último momento show de ‘Mike Crack - Los Compas’ en Saltillo

“Nosotros fuimos al evento normal, hasta que llegamos al Paraninfo, supimos que se había cancelado, revisé mi correo y había un mail un día antes (que se fue a SPAM) avisando que se cancelaba el evento y una serie de fechas programadas, lo malo es que a los que compraron en puntos de venta físicos pues no sabían nada y por eso fueron al lugar como nosotros”, expresó el molesto papá, quien compró 4 boletos para el show.

La tristeza, frustración y confusión de los niños y adolescentes fanáticos de ‘Micke Crack y Los Compas’ no pudo controlarse cuando la tarde noche del jueves arribaron al Paraninfo del Ateneo Fuente para darse cuenta que el esperado show por semanas no se realizaría sin nadie que diera la cara presencialmente.

De acuerdo a otros post en Facebook, varias familias quedaron desconcertadas al no saber qué sucedía, ya que como compraron en tiendas físicas la entrada no estaban enterados de la decisión de GP Producer.

Los boletos físicos se compraron en la tienda Jr. Sombreros d e la Sucursal Allende de Saltillo, y otros más desde el sitio gpproducer.com en donde de hecho no está disponible el evento.

Nadie se quedó tranquilo con la respuesta y reprogramación del Festival C actus para el 9 de noviembre tras la cancelación en Saltillo apenas a 2 días de que se realizara en la ciudad, cuestionamientos, quejas e incertidumbre reina el ambiente entre los afectados y sociedad en redes sociales.

Hasta este sábado 19 de octubre no se tenían noticias o avances sobre la nueva fecha, lo confuso y lo que más hacía ruido entre el público que aún tiene esperanza de que se realice el Festival Cactus es el line up que tendría.

Aunque esto lejos de calmar los ánimos o cuestionamientos levantaron aún más las quejas de los usuarios quienes comenzaron a dar mostrar que en la nueva fecha se tenía planeado a la vez el ‘Cachanilla Fest’ en Mexicali y con artistas similares en su line up.

Belanova, Enjambre, Kinky, Esteman, Sabino son los artistas que no tenían en su programación la nueva fecha del Festival Cactus, por lo que los usuarios que no han podido reclamar el costo de su boleto temen suceda lo mismo que con el Summer Fest de Veracruz, en donde no ha habido respuesta de la empresa.