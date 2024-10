¿Y los fans qué culpa tienen? Zayn Malik pospone su gira por muerte de Liam Payne

Es bien sabido en el espectáculo internacional que el ex One Direction Zayn Malik ha tenido una carrera intermitente y con bajas por los ataques de ansiedad y depresión que sufre, sin embargo intentó regresar a los escenarios este 2024, algo que tendrá que esperar debido a la cancelación de su tour.

La expareja de Gigi Hadid dio a conocer que su gira ‘Stairaway To The Sky Tour 2024”, por Estados Unidos, será pospuesta por unos meses, mientras se repone de la muerte de Liam Payne, su excompañero en One Direction.

El músico de 31 años recurrió a su cuenta de Instagram para informar a las y los fans que adquirieron boletos para sus futuros conciertos, programados para finales de octubre, serán reprogramados al mes de enero, esto debido al duelo que enfrenta.