¡Otra vez!... Va México contra Argentina ahora por el Oscar; Iñárritu se acerca al galardón

La carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional tiene en la disputa a ‘Argentina, 1985’, de Santiago Mitre; y la mexicana ‘Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias’, de Alejandro González Iñárritu.

La Academia de Hollywood anunció en un comunicado las cintas precandidatas a 10 categorías de los próximos premios, entre ellas la de película internacional.

Los filmes de Mitre e Iñárritu lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: ‘Corsage’ producida en Austria, ‘All Quiet on the Western Front’ de Alemania, ‘Close’ en Bélgica, el filme ‘Decision to Leave’ de Corea del Sur’, además de ‘Joyland’ de Pakistán, ‘Return to Seoul de Cambodia’ y la francesa ’Saint Omer’.