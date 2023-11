Pablo Montero responde a acusaciones de Gaby Spanic en su contra

”Yo sufrí abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero” , dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram y que forma parte de la serie “Secretos de Villanas” . Hasta ahora, el cantante se había mantenido al margen de la situación; sin embargo, debido a la polémica que se ha generado, Montero habló al respecto.

A través de sus redes sociales, la protagonista de “La usurpadora” aseguró que cuando ambos formaron parte del reality de Telemundo , “La casa de los famosos” , Montero la tocó indebidamente y hasta intentó besarla a la fuerza, pero que si no dijo nada fue porque había una carta de confidencialidad con la empresa de por medio.

Mediante una serie de mensajes de voz que fueron enviadas al conductor de “Siéntese quien pueda”, Alex Rodríguez, el intérprete de “Hay otra en tu lugar”, explicó que si no le ha dado importancia a este asunto es porque para él no la tiene, aunque sí se defendió de los señalamientos: “No quiero darle importancia a lo que no es; si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, dijo.

Asimismo, afirmó que lo relatado por Spanic jamás ocurrió, de otra manera la televisora hubiera tomado cartas en el asunto. Incluso pesaría algún tipo de denuncia formal en su contra: “Si hubiera pasado eso, me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así. Si fuera cierto pues hubiera denunciado”, agregó.