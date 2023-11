¿Adela Micha no le paga al SAT?, Maryfer Centeno asegura tener pruebas de la deuda de la conductora

María Fernanda Centeno Muñoz, mejor conocida en redes sociales como Maryfer Centeno, está envuelta en controversia una vez más.

En esta ocasión, la polémica grafóloga rompió el silencio sobre su relación laboral con Adela Micha y no solo reveló que nunca le pagó por conducir un programa en YouTube, también dio a conocer que tendría una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fue durante un reciente encuentro con medios donde la también perito recordó cuando se peleó con Niurka Marcos en una transmisión en vivo de Se tenía que decir, un programa del canal de YouTube de Adela Micha llamado La Saga.

Esto en medio del problema que está enfrentando por exponer análisis de lenguaje corporal y testimonios sobre el caso Paulina Florencia y Mauricio Cuevas.

Maryfer comentó que en aquel entonces decidió no regresar al programa tras hablar con la periodista sobre lo sucedido. Y es que supuestamente la habría tratado mal, no solo porque no la defendió públicamente, sino porque tampoco le pagó por su trabajo.

“La forma en que se expresó de mí Adela Micha, yo creo que no es lo adecuado. Creo que definitivamente cuando veo que se expresa así de mí, de loca regreso. Yo siempre he sido muy agradecida, cada programa le escribía para darle las gracias (...) la gente hasta se enojó y le reclamó a Adela porque todos vieron lo que pasó”.

La también colaboradora de Hoy explicó que los comentarios vertidos por la periodista sobre su pelea con la vedette cubana fueron en contra de la sororidad, respeto y perspectiva de género. Incluso contó que se puso en contacto con ella para aclarar la situación, pero el resultado fue mucho peor.

“Hable con ella y me sentí sumamente humillada. Definitivamente, fue muy complicado para mí porque no estoy acostumbrada a que me hagan groserías (...) la forma en que me dijo que todo lo que pasaba en La Saga solo tenía que pasar por ella y textualmente dijo que solamente ella podía tener un papel protagónico”, dijo.

ASEGURA TENER PRUEBAS DE LA DEUDA DE ADELA MICHA

Fue en esa misma charla con medios donde la perito dio a conocer que su exjefa nunca le pagó por conducir un programa en su canal de YouTube e informó que tendría una deuda con el SAT.

“Deja tú que no me pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado, una cosa así terrible. Es cierto, tenemos fuentes. Dios quiera que llegue a un arreglo, de verdad”.

Centeno no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce a cuánto asciende la supuesta deuda que tendría la periodista.

