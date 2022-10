Para evitar filtraciones, grabar películas de Marvel es ‘vergonzoso y ridículo’, asegura Elizabeth Olsen

TE PUEDE INTERESAR: Dirigirá Jonas Cuarón la película ‘El Muerto’ enemigo de Spider-Man y que protagonizará Bad Bunny

Asimismo, afirmó que, cuanto terminan de grabar y sin mucho contexto de algunas escenas, “tienes qué esforzarte para que funcionen”. Con ello, tambien dijo que “hay un montón de cosas estúpidas” que deben mantenerse en secreto, y los actores no tienen muy claro qué es lo que está pasando en la historia.

Sorprendentemente, Olsen reveló que la icónica escena del chasquido de Thanos en Vengadores: Infinity War, no estaba en el guión.

“Hay veces que no me acuerdo de algunas cosas. En estas películas sólo puedes leer el guión en la oficina, con un guardia de seguridad detrás de ti y en un iPad concreto. Me daban mis páginas y esa es la parte de la historia que sabía. El resto de lo que sucedía en película me lo contaban los hermanos Russo, pero ni siquiera en el guión venía lo del chasquido”, reviró.

Por razones como esta, la actriz desearía que los fanáticos comprendieran lo difícil que es grabar las películas de Marvel, incluso recalcó y sería muy enriquecedor para ellos ver cómo es que se hacen dichas escenas, sin efectos especiales.

“Así también verán cómo es de espectacular el trabajo para hacerlas”, aseguró.

