Paul Simon, Dolly Parton y Miguel Bosé

El fin de semana pasado la nota en relación al medio del espectáculo gringo la dieron el concierto y el aniversario número 50 del programa de comedia “Saturday Night Live” de la cadena NBC.

Así, el programa de comedia de los sábados por la noche que vio nacer las carreras de varios de los más grandes comediantes de la Unión Americana entre los cuales se dieron cita para dicha celebración como Chevy Chase; Bill Murray; Steve Martin; Eddie Murphy; Adam Sandler; Will Ferrell y otros más, logró reunir a su vez a cantantes de diversas generaciones que se han presentado como invitados musicales en dicho show como sucedió por un lado con la nueva sensación del pop, Sabrina Carpenter, y un músico de quien comentamos en estos espacios había anunciado su retiro de los escenarios hace siete años por cuestiones de salud como Paul Simon, entre otros más.

Pues resulta que la presentación a dueto del ex integrante también del no menos famoso dueto de Simon y Garfunkel con la señorita Carpenter fue de las presentaciones musicales más aplaudidas y descargadas en línea que dio los ánimos para que Simon regrese de su confinamiento para lo que se denominó al anunciarse el martes pasado como “La Gira de la Celebración Tranquila” en apoyo de su más reciente álbum acústico titulado “Seven Psalms” y que dará inicio el próximo 4 de abril en la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, para terminar en Seattle, Washington, el 3 de agosto. Simon pasó de ser parte del dueto interpretativo de clásicos como “Sounds of Silence” a solista ganador con “Graceland”.

Siguiendo con Sabrina Carpenter y otra de las leyendas de la música norteamericana, en su caso de la música country, Dolly Parton, también el fin de semana pasado aprovechando la celebración del 14 de febrero, ambas intérpretes aprovecharon para estrenar un dueto titulado “Please Please Please” como parte del álbum “Short n´Sweet Deluxe” que le dio a ganar a Sabrina Carpenter dos Grammys en la más reciente edición de dichos premios. El video de esta colaboración fue lanzado un día antes por parte del equipo del próximo musical de Broadway de Parton, “Dolly: An Original Musical” y muestra a las dos cantantes conduciendo una pick up al estilo de “Un final inesperado”.

Hablando de leyendas de la música country y los escenarios de Broadway, a inicios de esta semana también se dio a conocer que se están dando los últimos toques del musical sobre la llamada “reina del country”, Loretta Lynn, fallecida en el año 2022 a los 90 años de edad y cuya vida ya dio material para una película ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 1980 para Sissy Spacek titulada “La Hija del Minero”.

Para terminar, y siguiendo con las buenas nuevas en relación a regresos triunfales a los escenarios, en paralelo al anuncio de la gira de Paul Simon se dio a conocer que el ya muy próximo 28 de febrero Miguel Bosé dará inicio la propia en México también tras ocho años de ausencia.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx