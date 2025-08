$!‘En el cine la opinión de la gente no significa mucho’, George Lucas presenta su Museo Artes Narrativas

¿Y terminó coleccionado 40.000 obras de arte?

GL: Sí. Es algo que vengo haciendo desde hace 50 años, hasta que me pregunté “¿Qué voy a hacer con todo esto?” Porque también me rehúso a venderlo. No soy el típico coleccionista de arte que compra algo para venderlo cinco años después por 10 millones de dólares, por el solo hecho de ganar más. Jamás podría hacer algo así. No es lo que a mi me parece ‘arte’. Creo que tiene mucho más que ver con una conexión emocional, con el trabajo, sin importar el costo ni el famoso que la hizo. Es algo mucho más personal. En mi experiencia con el cine, descubrí que la opinión de la gente no significa mucho. Lo importante es lo que uno siente. Y si otras personas reaccionan en una forma muy emocional, puedo decir que hice mi trabajo. Cuando alguien viene diciendo que son expertos, señalando que esto no es arte... Trabajé con cientos de ilustradores en mi vida, pero no se los reconoce por nada. Y este (museo) es una especie de templo para la gente, un Arca Perdida.

Guillermo del Toro (GDL): Para mí, la belleza del arte pasa por enfocarte en un misterio que provoca cierta emoción. El arte captura cierto momento, emocionando mucha gente, expresando algo que no sea propaganda, por fuera de la Iglesia y el Estado, como muchas piezas que celebran la libertad y el anarquismo. Muchos de los primeros comics fueron los primeros en pegarle trompadas a los Nazi. Los comics ya contaban con una conciencia social, mucho antes que el cine. Los grafiti también son expresiones artísticas que no son dominadas. Y un museo, para mí es importante por su magia, por el conjunto de imágenes que hablan. Y como relatores visuales, nosotros contamos con ese vocabulario. El límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro universo. Imagina el momento en que solo teníamos música clásica sin música melódica, mucho antes que el rock and roll se convirtiera en una forma de expresión artística. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es Rock ‘N Roll. Vivimos un momento crítico donde hay quienes quieren que desaparezca el pasado. Y nuestro pasado visual nos pertenece a todos. El museo lo celebra. Hasta el tamaño del edificio del museo es un templo que dice “Esto es importante”. Nadie puede dudar que este museo es puro arte.