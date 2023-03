Paulina Rubio disfruta de su maternidad, aunque no puede decir lo mismo de los padres de sus hijos. Junto al español Nicolás Vallejo-Nágera, Rubio tuvo a Andrea Nicolás, el mayor de los dos y con el cantante mexicano Gerardo Bazúa tuvo a Eros, el más pequeño. En una entrevista reciente la cantante abrió su corazón como nunca y no se guardó nada sobre su relación con ellos.

La nota se la dio a Gustavo Adolfo Infante durante su programa. Si bien dejó en claro que ama su rol de mamá y que está orgullosa de sus niños, lo cierto es que agradeció el hecho de que los dos hubieran heredado más cosas de su familia que la de sus progenitores. Con sus palabras la cantante definitivamente los fulminó ante las ausencias de ambos durante todo este tiempo.

En ese sentido, Paulina Rubio sostuvo que se parecen mucho más a ella, aunque reconoció que “tienen algo de su papá”. Además, indicó que sus hijos “se parecen” mucho entre ellos pese a tener padres distintos. Agregó que “son muy similares entre los dos, de carácter son completamente diferentes. Eros es yo, es el fuego de la familia, y Nico es agua, es transparencia, es el bonachón, es como Enrique, y Eros es Paulina”.

Fue ahí cuando Paulina Rubio le confesó a Gustavo Adolfo Infante que la relación con sus ex no ha sido la mejor a lo largo de todo este tiempo. Incluso llegó a señalarse como la culpable de la falta de presencia de una figura paternal para ellos. Es que la cantante indicó no haber tenido la mejor de las suertes a la hora de elegir una pareja sentimental en su vida.