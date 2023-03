Un zafarrancho se armó cuando los representantes de los medios buscaron una declaración de Mora, quien a su arribo aseguró que daría unas palabras, pero no fue así.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Lalo Mora en California por presunta agresión sexual; paga fianza de 20 mil dólares

“Ahorita voy a salir”, dijo a su llegada durante la madrugada el apodado ‘El Rey de mil coronas’, aunque a su salida solo expresó: “Pórtense bien cabr...”, por lo que no dio detalles de su situación jurídica.

El intérprete nacido en los Ramones, Nuevo León, recibió un reconocimiento y subió al escenario para que sonaran temas como ‘El corrido de Monterrey’, ‘Mi casa nueva’ y ‘Laurita Garza’ mientras se fumaba un cigarro. Luego de que le regalaran una botella de tequila pidió permiso para brindar. “¿Me puedo echar un trago?”, preguntó.

Ahí es donde le dirigió un mensaje a sus seguidores que estaban presentes para apoyar su trayectoria artística y recordó que en 2020 fue hospitalizado con un cuadro grave de COVID-19, por lo que recibió cuidados intensivos.

“Muchachos, por el gusto de volverlos a ver porque todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme. El COVID-19 me estaba llevando, pero gracias a las oraciones de ustedes me quedé”, afirmó según reportaron medios locales para luego agregar: “Y me quedé para pagar lo que debo también, si me permiten voy a echarme un trago con ustedes ¡salud!”.

Lalo enfrenta el escándalo desde que fue captado en un video haciendo tocamientos indebidos a una joven de Estados Unidos, que se acercó a él para tomarse una fotografía, y él aprovechó la ocasión para deslizar su mano sobre el pecho de la fan.

A la salida del evento, Mora señaló ante las cámaras que se encuentra bien.

“Bien, mis niños, pórtense bien, cabrones”, expresó, dejando claro que no está en condiciones de hablar de su situación legal.