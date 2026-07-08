Pedro Sola ofrece disculpas tras polémico comentario sobre envenenar perros: “Fue una falta de empatía”

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, ofreció una disculpa pública después de la controversia que provocó una declaración realizada durante una emisión del programa, en la que expresó su molestia por la presencia de perros en restaurantes y centros comerciales.

Durante la transmisión, Sola comentó que en ocasiones le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada”, una frase que generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios consideraron que el comentario podía interpretarse como una incitación al maltrato animal. Ante la reacción del público, el presentador aprovechó el programa para reconocer que se equivocó y lamentó el impacto de sus palabras. ”Lo dije sin pensar”, asegura el conductor Pedro Sola leyó un mensaje preparado en su teléfono celular, en el que explicó que nunca había reflexionado sobre el papel que actualmente ocupan las mascotas dentro de las familias mexicanas. El conductor, de 79 años, reconoció que nunca ha tenido perros y que no había comprendido completamente el vínculo que muchas personas mantienen con ellos. Asimismo, admitió que expresó su opinión sin medir las consecuencias.

”Fue una falta de empatía de mi parte”, señaló durante su intervención, al tiempo que prometió informarse más sobre el tema para evitar cometer errores similares en el futuro.

Sola también aseguró que es incapaz de lastimar a un animal y afirmó que nunca le ha hecho daño a una mascota. Expresa vergüenza por la polémica Durante su mensaje, el conductor manifestó sentirse avergonzado por la situación generada y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por sus declaraciones. Además, comentó que las diferencias entre la época en la que creció y la actualidad influyeron en la manera en que expresó su opinión, aunque dejó claro que eso no justifica sus palabras. Finalmente, pidió comprensión al público y reiteró que buscará ser más cuidadoso con los comentarios que realiza en televisión.

Redes sociales reaccionan a la disculpa Tras la disculpa, la conversación continuó en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios aceptaron el mensaje de Pedro Sola y destacaron que reconociera su error, otros consideraron que las disculpas también deberían extenderse a la conductora Pati Chapoy, quien reaccionó con una carcajada durante la conversación original. La polémica volvió a abrir el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas al expresar opiniones relacionadas con el bienestar animal y la importancia de promover mensajes que fomenten el respeto hacia las mascotas.

Publicidad