El fin de semana pasado, en paralelo a los estrenos en cines de la última “Misión: Imposible” y la versión en vivo de “Lilo y Stitch”, el streaming dio también “el banderazo” al verano cinematográfico.

Esto se dio con el estreno en Apple TV Plus de la más reciente colaboración de la mexicana Eiza González con el director británico Guy Ritchie en la cinta de acción “La fuente de la juventud”, cuyo elenco encabezado por la ganadora del Oscar Natalie Portman y John Krasinski (“Jack Ryan”) nos ofrece una variante aceptable de cintas palomeras veraniegas en la tradición de “Cazadores del Arca Perdida” e “Indiana Jones”, pero también el mismo viernes 23 a través de Max una mucho mejor opción, en su caso dentro del género del documental, el cual dividido en dos partes y bajo el título en castellano de “Pee-Wee Herman: Detrás del Personaje” es un gran rescate introspectivo de este personaje.

Dirigido por el prestigiado documentalista Matt Wolf (“Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell”), si bien su concepto inicial nos recuerda a la reciente recomendación en la mencionada plataforma de Apple TV Plus del documental “Sidney” (Reginald Hudlin, 2022) que el legendario actor afroamericano de Hollywood Sidney Poitier alcanzó a completar poco antes de morir, “Pee-Wee Herman: Detrás del Personaje” no tarda mucho en conducirse por cuenta propia al remontarnos al nacimiento e infancia del niño Paul Reubens, quien durante su crianza en Sarasota, Florida, se ve influenciado por programas televisivos que incluyen desde “Los Pequeños Traviesos” a “El Club de Mickey Mouse”.

Corte a los años 70 cuando en su juventud se mudó a California, forma parte de un grupo de artistas de performance llamado The Groundlings que sientan las bases de un nuevo movimiento de comediantes basado en la improvisación y ya en solitario gestó a su alter ego, un adulto aparentemente con alma e inocencia en niño que bajo el nombre de Pee-Wee Herman se convirtió en un verdadero fenómeno mediático en los años 80 primero a través de un show televisivo en donde fusiona todas sus influencias y a mediados de la década en una película hoy de culto, “La gran aventura de Pee-Wee” (1985), ópera prima del director también hoy de culto Tim Burton y llevó su mancuerna a un éxito inusitado.

Sin embargo, a diferencia de Burton, cuyo segundo largometraje de 1988 “Beetlejuice” lo terminó de consolidar, el segundo largometraje de Pee-Wee resultó ser un fracaso que casi lo lleva al olvido a inicios de la década de los 90 aunado a un escándalo generado en el mencionado estado de Florida en un cine que lo convirtió en una de las primeras estrellas hollywoodenses al borde de la cancelación, y todos estos antecedentes, contados de primera mano por el mismo Paul Reubens-Pee-Wee Herman, fallecido apenas a unas grabaciones de terminar este documental, convierten este testimonio en un trabajo que en no mucho tiempo será también de culto.

