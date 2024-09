¿Perderá el nombre?... Mujer peruana gana juicio a la legendaria marca Carolina Herrera

Dicha victoria llegó después de que el hijo de la comerciante, Darío Morales , registrara el nombre del negocio de su madre ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en Perú , dando aviso a la marca venezolana que no dudó en demandar en aquella ocasión.

Este escenario se materializó el pasado martes cuando María Carolina Herrera con su negocio ‘La Jabonera by María Herrera’ logró vencer a la diseñadora de moda venezolana, pues el registro del apellido Herrera en una marca fue motivo por el cual no se imputó a la vendedora de productos tradicionales.

Aunque las condiciones de este registro fueron normales, fue hace algunos años que la multinacional prohibió usar al negocio de la mujer peruana el utilizar el apellido ‘Herrera’, a pesar de su popularidad en los países latinoamericanos.

¿LA MARCA ‘CAROLINA HERRERA’ COMPARTIRÁ EL NOMBRE?

La compañía Carolina Herrera Ltd. no logró vencer en contra de su homónima peruana, pues la INDECOPI dictaminó que el apellido “Herrera” no es un distintivo plausible para ser registrado a una marca.

Aunque las acciones legales no llegaron a un acuerdo compensatorio para “La Jabonera by María Herrera”, la multinacional dejará utilizar el nombre al pequeño negocio de la mujer peruana.