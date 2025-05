¿Perdió? Víctimas del Clan Trevi-Andrade exigen quitarle su nombre a Gloria Trevi

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas , las demandantes argumentaban que el nombre “Gloria Trevi” estaba vinculado con presuntas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, tras una revisión jurídica, el IMPI desestimó la petición al no encontrar elementos que justificaran la cancelación del registro marcario.

“Estas mujeres no se cansan de molestar a Gloria de alguna forma. Solo quieren fregarla, pero no se les hizo. Aún hablan del tema que vivieron. ¡Que ya le den vuelta a la página y vivan su vida! Como ven que Gloria cosecha un éxito tras otro, eso les da coraje. Gloria no hace caso de estas tonterías. Ella está en otro nivel. Se enfoca en su trabajo y familia”, declaró una fuente cercana al caso al medio citado.

Actualmente, Gloria Trevi mantiene a su nombre 34 registros marcarios activos, según el portal oficial marcanet.impi.gob.mx, entre los que figuran variantes como “Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz” y “La Trevi”, lo que le permite comercializar productos, espectáculos y contenido digital bajo dichas denominaciones.

La cantante, quien ha sido objeto de diversas controversias a lo largo de su carrera, no ha hecho declaraciones públicas sobre este nuevo proceso legal. Fuentes allegadas afirman que ha preferido mantenerse enfocada en su agenda artística y en su entorno familiar.

Cabe recordar que, de forma paralela, Trevi continúa en una disputa legal con la periodista Pati Chapoy, proceso que lleva años y ha incluido demandas por daño moral. Pese a estos conflictos, la intérprete sigue activa en la industria musical y ha logrado sostener una presencia constante en el espectáculo mexicano.