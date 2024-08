Finalmente, Disney dio a conocer los detalles de la precuela ‘Mufasa’, que será una película previa al live action del ‘Rey León’. Se estrenará el 20 de diciembre de 2024. Estará dirigida por Barry Jenkins, esta película explorará la infancia de Mufasa y su relación con su hermano Scar, basándose en la novela “The Lion King: A Tale of Two Brothers”.

También presentaron el primer vistazo del live action de ‘Lilo y Stitch’, que promete llegar en el verano de 2025 con la misma voz que conquistó en 2002.