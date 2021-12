Por “amanerado” Vicente Fernández no soportaba a Juan Gabriel

Recientemente Olga Wornat dio a conocer su nuevo libro ‘El último Rey’, en el cual se encuentra la biografía de Vicente Fernández; no obstante, éste no fue autorizado por la familia, ya que la escritora argentina no quería contar un cuento de hadas, “no es una historia rosa”, mencionó en una entrevista para El País.

Fue en este medio, donde la escritora habló más a detalle sobre su libro, tocando temas como la relación de Gerardo Fernández, hijo del cantante, con el Cártel de Sinaloa; el secuestro de Vicente junior y las razones por las que el cantante no soportaba a Juan Gabriel.

Sobre la relación de Vicente Fernández con Juan Gabriel ya había algunos rumores, ya que se decía que ambos cantantes fueron invitados a un programa de radio; no obstante, el “charro de Huentitán” nunca llegó.

Fue así que luego de esta situación Juan Gabriel le prohibiera cantar sus canciones al charro, lo que supuestamente desataría la enemistad; no obstante, la escritora argentina tiene otra versión.

