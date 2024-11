Por ‘coraje’, la primera actriz Silvia Pinal fue perseguida por Gertz Manero y espiada por el PRI

Mientras que en 1992, Silvia Pinal fue reelegida presuntamente cambiando el reglamento, Cuspinera y Gertz Manero denunciaron primero por ilegalidad en la reelección, afirmando que la asamblea no era legítima . Meses después, alertaron sobre irregularidades administrativas , pero no pasó nada.

En su momento, Silvia Pinal fue cuestionada sobre si conocía que era espiada, a lo que la primera actriz del cine de oro mexicano aseguró que desconocía el seguimiento y afirmó que nunca tuvo nada que esconder. “Yo no andaba nunca en nada que yo no pudiera decirlo al aire (...) Si me estaban investigando sin saberlo yo, no lo puedo saber, no lo sé. Que Dios los bendiga”, expresó.

“Además de su impacto en el arte, (Silvia Pinal) dedicó parte de su vida al servicio público como legisladora del PRI”, escribió Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas en sus redes sociales, al recordar que la primera actriz fue diputada federal en 1991 y senadora de la República de 1997 al 2000, ambos periodos como abanderada del PRI.

